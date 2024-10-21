Демин признался, был ли у него роман с Лесей Никитюк, и высказался о сексе с Мишиной

По словам знаменитости, у него не было романтических отношений с Лесей, поскольку они очень разные.

"Она такая девушка, которая часто меняет настроение, а мне не очень нравятся именно такие девушки. В последнее время я говорю, что для меня важно в отношениях - не лечить человека, не менять его под себя. Сейчас у меня есть свободные отношения и это человек такой, какой он есть и который мне подходит, и которому я подхожу. И вот мы идем параллельно. Для меня это важно, чтобы пара шла параллельно", - высказался Демин.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также у Славы поинтересовались относительно его близкого общения с актрисой Ксенией Мишиной. В свое время паре приписывали роман.

"Мне интересны были отношения, Ксении - не очень. Я предложил Ксении отношения, она сказала, что она к ним не готова, прям вот к серьезным отношениям", - признался радиоведущий.

А вот на вопрос о сексе с артисткой Слава отвечать не стал.

"Это не твое дело, был секс или нет", - сказал Демин Наталье Тур.

Когда начались слухи о романе Демина с Мишиной

Слухи о романе знаменитостей появились в конце 2023 года. Тогда пара неоднократно встречалась для совместных прогулок с детьми и даже транслировала это у себя в соцсетях. Однако уже через некоторое время Слава перестал публиковать фотографии с Ксенией.

Позже он признался, что действительно испытывал симпатию к Мишиной и их общение даже переросло в начало романа, однако все же дальше отношения не продолжились.

Ксения Мишина и Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)