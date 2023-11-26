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Демин раскрыл причину "зашкваров" Потапа: "Не дурачок"

Воскресенье 26 ноября 2023 10:22
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Демин раскрыл причину "зашкваров" Потапа: "Не дурачок" Демин объяснил, почему Потап так себя ведет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинский блоггер Слава Демин высказался об Алексее Потапенко (Потапе) и его поведении. В последнее время рэпер удивляет фанатов, а многим интересно, в чем же причина такого поведения.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением о Потапе Демин поделился в интервью для проекта "Неймовірна правда про зірок".

"Не дурачок"

Говоря с журналисткой, Демин вспомнил о Потапе и отметил, что уже много раз звал его на интервью. Впрочем, рэпер на приглашение не реагирует. По мнению Демина, рано или поздно Потап все же даст интервью, а вот кому именно - никто не знает.

После этого журналистка спросила, есть ли у рэпера шанс не реабилитацию или же он "полностью зашкварился". Демин поделился своим мнением и отметил, что у него есть две версии, которые могли бы объяснить странное поведение Потапа.

Демин раскрыл причину &quot;зашкваров&quot; Потапа: &quot;Не дурачок&quot;Что Демин думает о Потапе (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Я общался со многими маркетологами и продюсерами в украинском шоу-бизнесе и многие сходятся во мнении, что, ну смотри, Потап же не дурачок. Поэтому здесь два варианта: или он еще пока не понял, что шоу-бизнес немного иначе работает, или это очень хорошая промо-компания для чего-то большого и взрывного", - заявил блогер.

"Зашквары" Потапа

Рэпера начали критиковать еще в начале полномасштабной войны, которую против Украины в феврале 2022 года развязала РФ. Тогда Потап возмутил общество тем, что оказался за границей. При этом он выдал, что очень волнуется за Украину, а потому даже "заочно поступил в ТрО".

На фоне этого его жена Настя Каменских объясняла, что существуют "веские причины", по которым рэпер не возвращался в Украину.

А потом Потап выпустил песню "Волонтер", в которой некоторые слушатели услышали оскорбительные намеки на тех женщин, которые помогают военным. Рэппер иногда возвращается в Украину, но недавно он начал еще больше эпатировать публику.

Он записывает удивительные видео в TikTok, на которых показывает пародии на Каменских и шутит. Певица Анастасия Приходько отмечала, что у продюсера следует "забрать телефон". А недавно блоггер Богдан Беспалов рассказал, как Потап "отдыхает с россиянами" в ОАЭ.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Потап внезапно обратился к Каменских после ее песни о любви с другим.

Кроме того, недавно Могилевская показала, как готовится к возможным блекаутам.

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Потап звезды шоу-бизнеса