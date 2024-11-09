Демин остро отреагировал на смерть Узелкова и вспомнил скандалы с боксером: "Откровенно угрожал"

Известный ведущий сделал неожиданное заявление об Узелкове

Демин сначала "запостил" новость о смерти боксера, а лишь потом рассказал, что думает о нем. По словам ведущего, у фитнес-тренера был непростой характер. Об этом ходило немало слухов, а сам Слава "нарвался" на конфликт со спортсменом после того, как взял интервью у Марины Боржемской - его бывшей жены.

"Вячеслав был сложным. Мне не один человек рассказывал о его сложном характере и странном поведении. Он и обо мне писал неприятные вещи и откровенно угрожал лично после нашего интервью с его бывшей женой. Но я никогда это не выносил в общем, потому что понимал, что это говорит не Вячеслав, а его раненая душа", - заявил Демин.

Также ведущий признался, что думал об Узелкове. По словам Демина, боксер мог "бороться сам с собой".

"Мне казалось, что он боролся сам с собой долгий период, считая, что весь мир против него. В таком случае я всегда говорю: "если тебе кажется, что весь мир против тебя, то, может, стоит со стороны посмотреть на себя?". Ибо так можно бороться всю жизнь, а она (как оказывается) короткая и непредсказуемая", - резюмировал Слава.

Пост Демина (скриншот)

От чего умер Узелков

О печальной новости стало известно 9 ноября. Причина смерти Узелкова пока неизвестна, ее не обнародовали официально.

Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Впрочем, известно, что в 2012 году спортсмен перенес инсульт. А в апреле этого года его прооперировали. В октябре Узелков рассказал о своей инвалидности и даже показал пенсионное удостоверение.