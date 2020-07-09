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Під будинок екс-глави НБУ Смолія підкинули похоронні вінки і труну (фото)

Четвер 09 липня 2020 09:37
Під будинок екс-глави НБУ Смолія підкинули похоронні вінки і труну (фото)
Яків Смолій повідомив про інцидент (фото: facebook com NationalBankOfUkraine)
Автор: Людмила Жукова

Невідомі залишили біля будинку Якова Смолія похоронну атрибутику

Під будинок колишнього голови Нацбанку України Якова Смолія, який звільнився минулого тижня через "політичного тиску", підкинули труну і похоронні вінки. Про це колишній чиновник повідомив у своєму Twitter.

Смолій показав фото і написав під ним "без коментарів".

Під будинок екс-глави НБУ Смолія підкинули похоронні вінки і труну (фото)

Цей інцидент прокоментували в команді Національного банку.

"Беруть участь десять з плюсом похоронних вінків, труни, плакати із звинуваченнями у всіх смертних гріхах і щось на зразок загроз. "Ця мирна "акція" (читай - вистава з поганим сценарієм) проти політики, чиновників і екс-чиновників... бінго! - Національного банку України. Є лише одне питання: коли труну і вінки з'являться під стінами НБУ і під будинком в. про. голови Катерини Рожкової? Завтра вранці? Або вже з понеділка?", - написали в НБУ.

Нагадаємо, що Яків Смолій написав заяву про відставку минулого тижня і повідомив, що на нього чинили сильний тиск.

Як ми раніше писали, співробітники Нацбанку заявили про цькування з боку нардепів.

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