Повинні знати всі: медсестра поділилася дивними симптомами Covid-19

Коронавірус 2020 вдалося побороти 24-річній медсестрі Крістін Едкін і вона вирішила поділитися дивними симптомами про які мало хто знає. Про це пише видання "Mirror".

Спочатку у Едкін почалися сильні болі в голові, пізніше - розболілася спина. Перший час дівчина все списувала на роботу, однак на третій день біль поширилася по всьому тілу.

Дівчина почала втрачати нюх. Що дивно, ні високої температури, ні кашлю не спостерігалося. Вже ввечері у неї раптово виникли болі в грудях і вона стала злегка задихатися під час руху.

На четвертий день болі поступово почали зникати, проте з'явився легкий кашель, а почуття смаку - зникло. На п'ятий день ситуація залишалася стабільною, однак через тиждень все змінилося.

Едкін повернулася до своєї роботи, їй стало набагато краще, симптоми почали поступово проходити. Дівчина на своєму прикладі показала, що ознаки захворювання у кожного можуть проявлятися по-різному, тому варто бути обережними та прислухатися до свого організму.

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