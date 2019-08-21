Повинні приймати постійно: Супрун розповіла про нововведення в "Доступних ліках"

Уляна Супрун повідомила про затвердження нового переліку лікарських препаратів у програмі "Доступні ліки" для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2 типу та бронхіальною астмою. У списку з 254 препаратів 78 - безкоштовні, а ще 176 можна отримати з невеликою доплатою. Про це йдеться в повідомленні в.о. глави МОЗ на сторінці в Facebook.

Загалом реєстр безкоштовних ліків було збільшено майже на 20% порівняно з попереднім.

"Це ліки, які пацієнти мають приймати постійно. Дуже важливо, що вони матимуть змогу не витрачати на них додаткові кошти - найдорожчий препарат, який повністю оплачує держава для пацієнта за програмою "Доступні ліки", коштує - 863,43 гривні", - написала Супрун.

Керівниця МОЗ розповіла, що з квітня програма "Доступні ліки" перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України.

Супрун розповіла, що тепер отримувати ліки стане легше.

МОЗ доповнив список "Доступних ліків" (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Тепер не потрібно жодних папірців, щоби отримати ліки. На телефон пацієнта приходить повідомлення з номером рецепта та кодом, який потрібно назвати в аптеціі", - йдеться в повідомленні.

Далі за цим номером провізор знаходить рецепт - його лікарі виписують в електронній системі. Якщо у пацієнта немає телефону, то рецепт при необхідності можна роздрукувати.

Отримати препарати можна в будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі "Доступні ліки".

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Також Супрун зазначила, що з допомогою електронної системи тепер можна відстежувати будь-яку інформацію про програму "Доступні ліки" - навіть коли і де були відпущені ліки.

"Це дозволяє більш детально аналізувати роботу програми, робити її більш сучасною і зручною для всіх пацієнтів, провізорів та лікарів", - додала Супрун.

Як отримати ліки за електронною рецептом (Фото: скрін moz.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун нагадала українцям про повторні щеплення проти дифтерії та правця.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла, чим небезпечні вірусні захворювання.