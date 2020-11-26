Мав здогадатися: з України вигнали співробітника путінського телеканалу (відео)

До України намагався в'їхати оператор російського пропагандистського телеканалу Russia Today, який відвідував окупований Крим. Прикордонники не пустили до країни співробітника Кремль-ТВ, який також отримав заборону на 3 роки на в'їзд на територію України.

Про це 26 листопада передали в прес-службі Держприкордонслужби.

Зазначається, що громадянин РФ 1971 року народження мав намір потрапити до України на авто і їхав через пункт пропуску "Кучурган" під Одесою.

За словами чоловіка, він збирався проїхати транзитом з Молдови до Росії.

Під час паспортного контролю спрацювала база даних - виявилося, що у прикордонників щодо співробітника росЗМІ вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого Росією українського півострова.

З'ясувалося, що до Криму він прилітав літаком з РФ, і займався відеозйомкою на захопленій території України для телеканалу Russia Today.

"Я мав здогадатися, що буде перевірка", - зазначив чоловік під час спілкування з українськими прикордонниками.

Відео: Прикордонники не пустили до України оператора Russia Today

Як розповіли в ДПС, за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї іноземцю відмовили у перетині кордону і на 3 роки заборонили в'їзд до України.

Оператору Russia Today заборонили в'їзд до України на 3 року (фото: dpsu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що відомого блогера і знаменитого російського телеведучого не пустили до України.

Нагадаємо, нещодавно до України не пустили угорського топ-чиновника за ведення агітації на місцевих виборах в Україні.