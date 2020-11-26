Мав здогадатися: з України вигнали співробітника путінського телеканалу (відео)

Прикордонна служба України (фото: dpsu.gov.ua)

Іноземець отримав заборону на в'їзд до України на кілька років

До України намагався в'їхати оператор російського пропагандистського телеканалу Russia Today, який відвідував окупований Крим. Прикордонники не пустили до країни співробітника Кремль-ТВ, який також отримав заборону на 3 роки на в'їзд на територію України.

Про це 26 листопада передали в прес-службі Держприкордонслужби.

Зазначається, що громадянин РФ 1971 року народження мав намір потрапити до України на авто і їхав через пункт пропуску "Кучурган" під Одесою.

За словами чоловіка, він збирався проїхати транзитом з Молдови до Росії.

Під час паспортного контролю спрацювала база даних - виявилося, що у прикордонників щодо співробітника росЗМІ вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого Росією українського півострова.

З'ясувалося, що до Криму він прилітав літаком з РФ, і займався відеозйомкою на захопленій території України для телеканалу Russia Today.

"Я мав здогадатися, що буде перевірка", - зазначив чоловік під час спілкування з українськими прикордонниками.

Відео: Прикордонники не пустили до України оператора Russia Today

Як розповіли в ДПС, за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї іноземцю відмовили у перетині кордону і на 3 роки заборонили в'їзд до України.

Оператору Russia Today заборонили в'їзд до України на 3 року (фото: dpsu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що відомого блогера і знаменитого російського телеведучого не пустили до України.

Нагадаємо, нещодавно до України не пустили угорського топ-чиновника за ведення агітації на місцевих виборах в Україні.