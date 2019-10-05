Долар впав, а ціни ростуть: експерти назвали несподівану причину

Ціни на продукти в Україні - експерти дали прогноз (колаж РБК-Україна)

Експерти вважають, що ціни на продукти в Україні знижуватися не будуть

Ціни на продукти в Україні утримуються на колишньому рівні і навіть ростуть, хоча долар неодноразово побив власний рекорд в зниженні. За перший тиждень жовтня курс долара стрибнув з 24,08 до 24,88 грн, і багато хто заговорив про початок осінньої девальвації. Але вже з понеділка курс знову знизиться. Експерти розповіли, чому ціни на продукти "не реагують" на стрибки долара, передає "Сьогодні".

Статистика і відповідальні чиновники не перестають повторювати: інфляція все ще вище цільових відміток і ніяк не хоче знижуватися. До вересня річна інфляція все ще становила 8,8%, в той час як, за прогнозами Нацбанку, до кінця третього кварталу вона повинна була вже сповільнитися до 7,7%, а до кінця року – до 6,3%.

У більшості випадків зростання цін на ті чи інші товари пояснюється подорожчанням долара. Як правило, це стосується імпортних товарів, але і багато українських виробників часто "реагують" на долар (експортних товарів, енергоємних, тих, у яких є імпортна складова тощо). Але в цьому році долар падає, а ціни при цьому не те що не знижуються, а часто продовжують рости. Причому на деякі товари – досить суттєво. Експерти вважають, що стабільне зростання цін зв'язується з закладається вартістю товару. У країнах з нестабільною економікою ризики особливо високі, а курс валют - нестабільний.

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко каже, що через нестабільний курсу постачальникам доводиться закладати максимально допустимий курс, щоб не втратити бізнес.

Ціни на продукти в Україні (колаж РБК-Україна)

"Ніхто не може зрозуміти, що буде через деякий час. А у багатьох відстрочка по платежах на 30, 45 днів. Як можна закладати курс 24 грн, якщо ти не розумієш, яким він буде через цей час, якщо у тебе маржа 20%? Якщо курс підвищиться, ти можеш вісь свій прибуток втратити тільки через стрибок курсу. А якщо курс стане 28, то ти "влетів" і фактично йдеш з ринку. Бізнес і так навчений за останні роки ризикувати, але ризикує акуратно", – пояснює економічний експерт.

Як курс долара впливає на вартість товарів українського виробництва

Аналізуючи останні тенденції у вересневому "Макроекономічному та монетарному огляді" НБУ констатує: "Темпи зростання цін на сирі продукти харчування продовжували прискорюватися (до 10,9% р/р). Зокрема, більш високими темпами зростали ціни на продукцію тваринництва. Так, суттєво прискорилося зростання цін на молоко, а також яловичину й свинину через скорочення поголів'я та посилення зовнішнього попиту. Крім того, значно сповільнилося здешевлення яєць (до 7,0% р/р). Більш високими темпами зростали ціни на овочі, насамперед за рахунок прискорення зростання цін на картоплю (до 96,1% р/р), обумовленого низьким її урожаєм".

Проте Олексій Дорошенко каже, що орієнтуються на долар і українські виробники, причому практично всі.

"Імпортна складова є практично у всіх товарах, у тому числі вироблених в Україні. У нас немає нічого, що б було прив'язане виключно до нашої країни. Навіть в українській капусті, причому чимало. Це добриво, бензин і дизпаливо, посівний матеріал, сільськогосподарська техніка і т. д. Таких валютних факторів набагато більше, ніж гривневих, у виробництві практично будь-якої продукції", – говорить Олексій Дорошенко.

Олексій Дорошенко запевняє, що при більш високому курсі ціни росли б набагато швидше.

"Ціни ростуть зараз більш повільними темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який зумовлює зниження інфляції, – це саме укріплена гривня", – говорить Олексій Дорошенко.

За прогнозами експерта, інфляція за підсумками року в Україні становитиме 7-7,3%.

Експерти також вважають, що на поточний момент економіка України настільки нестабільна, що незалежно від того, наскільки ще впаде долар, ціни знижуватися не будуть.

Нагадаємо, що раніше експерти здивували прогнозом за курсом долара до кінця осені.