Долар продовжить рости: експерти приголомшили прогнозом

Курс долара (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Курс долара в Україні буде залежати від ряду факторів

Курс долара в Україні може продовжити рости найближчим часом. Незважаючи на стабілізацію після свят, аналітики дають не надто оптимістичний прогноз для гривні, яка припинила своє рекордне зміцнення після 27 грудня 2019, коли НБУ викупив на аукціоні 700 млн доларів.

Так, 22 січня НБУ встановив курси валют на рівні 24,26 грн за долар і 26,97 грн за євро. А в обмінних пунктах на 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 24,40 гривень за долар.

"На минулому тижні, з минулої середи, долар виріс до гривні у всіх сегментах валютного ринку на 0,9−1,%", - стверджує старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

На думку експерта, зростання долара до гривні з кінця грудня 2019 з деякими перервами сповільнюється. Про це може говорити зміна курсів в середині нинішнього тижня - якщо на міжбанку долар зростав, то на готівковому ринку навпаки - помірно знижувався.

Однак в короткостроковій перспективі зростання долара ще може бути продовжене, - впевнений Іосуб.

На найближчий тиждень ми очікуємо збільшення курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках - на 24,3−24,6 грн", - прогнозує аналітик.