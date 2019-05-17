Довго катували: нові подробиці вбивства фермерів під Миколаєвом

У Миколаївській області до смерті закатували пару пенсіонерів. Володимир і Людмила Новицкі були фермерами, були забезпечені, але за словами сусідів, жили досить скромно. Перед смертю їх довго катували, повідомили в сюжеті ТСН.

71-річного батька і 64-річну матір виявив син, який очолює фермерське господарство. Він зранку приїхав на роботу і виявив, що батька немає. Почав дзвонити, але телефони батьків не відповідали. Тоді він зібрався і поїхав до них додому. Коли під'їхав до будинку, то побачив, як з-під воріт тече кров. Мама лежала у дворі, а батько в хаті. Обидва були в калюжах крові, з множинними пораненнями.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Всі рани колоті і рубані. В приміщенні все перевернуто. Можна сказати, що проникали саме з метою заволодіння майном", - розповів заступник начальника слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області Ігор Дем'яненко.

Вбивці проникли в будинок пізно вночі, коли все село спало. По обстановці в будинку поліція зробила висновки, що пенсіонерів довго катували, били ніжкою стільця. Жінка судячи по всьому змогла вирватися і вибігла у двір, але злочинці її наздогнали і вбили біля воріт.

Сусіди кажуть, що вночі нічого не чули і стверджують, що навіть було підозріло тихо. Новицьких в селі поважали, кажуть, що вони були багаті, але жили скромно.

У поліції в розробці кілька версій і друг Володимира Новицького повідомив, що фермеру надходили погрози. Правоохоронці проводять розслідування і з'ясовують, що саме було вкрадено в будинку, а також хто міг загрожувати родині фермерів.

Вбивство фермерів під Николевом (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що син немолодої пари фермерів виявив їх убитими у власному будинку.

А також ми розповідали про те, що з'явилися деталі страшного вбивства у Львівській області.