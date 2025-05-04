Судьбоносные и опасные дни новой недели: астролог озвучила точные даты и важные советы

Новая неделя (с 5 по 11 мая) будет щедрой на важные астрологические события. Только 6 мая станет сутками, когда планеты и светила не будут влиять на нашу жизнь.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила прогноз на неделю и озвучила важные советы.

5 мая - самый неблагоприятный день недели

"Стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской", - предупредила астролог.

В этот день не стоит:

покупать что-то значимое

обращаться за помощью: могут отказать, пообещать, но наврать, или же дать не то, что надо

доверять идеям и предложениям, появившимся в это время - они окажутся бесперспективными, потребуют больше усилий, чем принесут результатов.

7 мая - один из самых благоприятных дней мая

По словам астролога, во вторник наступит один из самых удачных периодов для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, оформления деловых сделок, проведения торговых операций, начала строительства, для апелляций, вынесения судебных решений.

День веселья, радости, занятий с детьми, справедливости, благодарности. Рекомендуется больше быть в обществе, отдыхать, делать подарки, но делать дорогие покупки не желательно.

8-10 мая - Марс в разрушительном градусе Льва

"С 09:09, 8-го мая, до 10:52, 10-го мая по киевскому времени, Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов, будет в разрушительном градусе Льва. Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость", - рассказала Соловьева.

"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самовыражения духа. Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет разрушать его", - добавила она.

Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры.

Нужно избегать:

праздности и легкомыслия

тщеславия и расточительства

демонстративности и страстности

чрезмерной азартности

комплексов.

11 мая - Меркурий совершает ингрессию в знак Тельца

Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Тельца. Он будет находиться во втором знаке Зодиака до 26 мая 2025 года.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - отметила астролог.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с накоплением материальных и духовных ценностей, талантами, взаимоотношениями, индустрией красоты, творчеством, искусством", - добавила она.