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Преодолевал 42 км за 2,5 часа: на войне погиб известный украинский спортсмен-марафонец (фото)

Андрей Щербанивский погиб на войне (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Спортсмен Андрей Щербанивский погиб в бою с оккупантами на линии столкновения. В 2016 году он участвовал в АТО, а затем снова присоединился к рядам ВСУ. У Андрея остались жена и двое детей.

Об этом сообщают на сайте проекта "Янголи спорту".

Что известно об украинском атлете

Андрей родился и вырос в Киеве. В 2001 году он стал выпускником КПИ. Парень связал свою жизнь со спортом в 2013 году, когда стал членом команды Run Ukraine, где занимался организационными вопросами.

У Щербановского был собственный рекорд - он пробегал 42 км за 2 с половиной часа!

Марафонец Андрей Щербановский (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

В 2016 году он стал добровольцем и находился в зоне АТО. Когда началась полномасштабная война, Андрей снова взял в руки оружие, чтобы защищать свою землю.

23 марта марафонец погиб в бою на линии столкновения с россиянами. У 44-летнего Андрея остались жена и двое детей.

"На него всегда можно было положиться. Мы 10 лет организовывали марафон, и Андрей был неотъемлемой его частью, наверное, ключевой. Он и его жена", - рассказал основатель киевского марафона в комментарии УП Дмитрий Черницкий.

После 24 февраля в Украине погибли 262 спортсмена (фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua)

Раньше мы рассказывали о киевском спортклубе, который не пустил военных в душ и попал в скандал.

Читайте также об украинской чемпионке мира по борьбе, которая вступила в штурмовую бригаду Нацполиции.

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