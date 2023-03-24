Преодолевал 42 км за 2,5 часа: на войне погиб известный украинский спортсмен-марафонец (фото)

Что известно об украинском атлете

Андрей родился и вырос в Киеве. В 2001 году он стал выпускником КПИ. Парень связал свою жизнь со спортом в 2013 году, когда стал членом команды Run Ukraine, где занимался организационными вопросами.

У Щербановского был собственный рекорд - он пробегал 42 км за 2 с половиной часа!

Марафонец Андрей Щербановский (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

В 2016 году он стал добровольцем и находился в зоне АТО. Когда началась полномасштабная война, Андрей снова взял в руки оружие, чтобы защищать свою землю.

23 марта марафонец погиб в бою на линии столкновения с россиянами. У 44-летнего Андрея остались жена и двое детей.

"На него всегда можно было положиться. Мы 10 лет организовывали марафон, и Андрей был неотъемлемой его частью, наверное, ключевой. Он и его жена", - рассказал основатель киевского марафона в комментарии УП Дмитрий Черницкий.

После 24 февраля в Украине погибли 262 спортсмена (фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua)