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Доктор розповів, чому спалах COVID-19 стався саме зараз

Автор: Людмила Жукова

Спалах коронавірусу в Україні, скоріш за все, стався через новий британський штам.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів доктор Тарас Жиравецький зі Львова.

Чому спалах виникл зараз?

"На це питання ми на 100% поки відповісти не можемо, але ймовірність того, що все-таки до нас потрапив новий штам коронавірусу з Великобританії і це офіційно підтверджено. Тобто він швидше передається, тому стався спалах, яку ми не очікували, що він буде настільки потужним. Тому що незважаючи на попередній штам, і враховуючи, що у нас були попередні свята і курорти працювали, — у нас не було такого спалаху", - розповів лікар.

Він повідомив, що зараз є ймовірність того, що як раз таки новий штам став причиною.

"Це офіційно підтвердило керівництво нашої країни, Міністерство охорони здоров'я, що новий штам вже в Україні", - підкреслив Жиравецький.

Коли закінчиться спалах

Медик припускає, що спалах захворювання може тривати близько місяця.

"На цей раз, якщо чесно, сказати якісь прогнози важко. Враховуючи, що коронавірус набирає обороти дуже швидко і не падає, то в цій ситуації ми можемо розраховувати, що це все буде тривати до місяця", - розповів лікар.

Як ми писали раніше, українські лікарі розповіли про нові симптоми коронавірусу.

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