Доктор розповів, чому від деяких вакцин від COVID людям стає погано: пов'язано зі страхом

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але у багатьох все одно виникає багато страхів, пов'язаних з нею. Це може відбитися і на самопочутті після щеплення.
Про це ТСН повідомив інфекціоніст Федір Лапій.
Медик вважає, що це пов'язано абсолютно не з якістю вакцини, а зі страхом людини.
"Те, що люди можуть втрачати свідомість після того, як вони зробили вакцинацію - це може і не залежати від вакцини. Ці стани найчастіше пов'язані зі страхом. Тобто через психоемоційні переживання, які відчуває людина перед страхом ін'єкції, вакцинацією, тому що є певні побоювання, пов'язані з міфами", - вважає Лапій.
Лікар нагадав, що деякі люди від виду крові непритомніють. Дуже часто це чоловіки. Тобто сам факт ін'єкції або краплі крові може привести до втрати свідомості.
Звичайно ж є і реакції на вакцину у вигляді ознобу і температури, але це все дуже індивідуально і не обов'язково, що у всіх людей будуть побічні ефекти. Лапій нагадав, що "побочки" - це реакція імунної системи на вакцину.
"Якщо говорити про реакції у вигляді підвищення температури, грипоподібного симптому, коли є ломота, озноб, то це реакція імунної системи на вакцинацію. І це демонструє розпізнавання імунною системою того, для чого і формується імунна відповідь. Тобто, це розглядається як варіант норми", - сказав медик.
Імунна відповідь - це складна багатокомпонентна, кооперативна реакція імунної системи організму, індукована антигеном, вже розпізнаним як чужорідний, і спрямована на його елімінацію. Явище імунної відповіді лежить в основі імунітету.
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