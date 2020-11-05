Доктор розповів, чому антибіотики на ранньому етапі COVID-19 заборонені

Доктор Євген Дубровський, який працює у Київській клінічній лікарні №4, розповів, чому антибіотики у ранній фазі коронавірусу абсолютно не працюють. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Медик ще раз нагадав, що ні в якому разі не можна прописувати самому собі антибіотики без призначення лікаря. Це може обернутися трагедією.

Якщо приймати антибіотики без показань для цього, може виникнути тромбоутворення і набряк легенів. Стан різко погіршиться.

"Вони ніяк не діють на вірус. Це знають всі. Однак прийом антибіотика в ранній фазі коронавірусної хвороби не просто недоцільний. Як показали спостереження - це небезпечно.У кожного з нас в організмі живуть безліч мікроорганізмів - умовно патогенних. При прийомі АБ починається масова загибель бактерій і вивільнення в тканини і кров ліпополісахаридів. Ці та інші компоненти бактеріальної стінки і внутрішній зміст бактерій служать додатковим стимулом для міграції імунних клітин в тканину легенів", - написав Дубровський.

Медик зазначив, що якщо безпричинно приймати антибіотик, незабаром організм може виробити до нього толерантність і він просто не буде ніколи діяти.

"Крім того, безконтрольний прийом АБ, наближає страшну проблему популяції в цілому: антибіотикорезистентність. Це складне слово несе в собі тривожний мессенж- якщо бактерії навчаться захищатися від АБ - у майбутньому ми залишимося беззахисними! Неефективні ліки - фатальна плата за нераціональне використання серйозних препаратів", - попередив лікар.

Лікар розповів, що якщо на 6 день лікування від коронавірусу не допомагає - вам потрібно звернутися до сімейного лікаря. Той направить на аналіз крові і далі вирішить, чи потрібен вам препарат чи ні.

Як ми раніше повідомляли, доктор Дубровський розповів, у чому полягають головні відмінності коронавіруса від грипу.