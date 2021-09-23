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Доктор назвала умову, при якій COVID-19 до вас ніколи не причепиться

Автор: Людмила Жукова

Людина може не заразитися коронавірусом, якщо в цей час хворіє на ГРВІ або грип.

Про це повідомила "Укрінформу" лікар-пульмонолог Світлана Гук.

Коли вірус не причепиться

Вона уточнила, що є нюанс, якщо частинок коронавірусу буде дуже багато - тоді це правило не спрацює і шанс підхопити інфекцію все ж є.

"У мікросвіті-світі мікроорганізмів, бактерій, вірусів, теж є конкуренція. Якщо першим вчепився грип, дійсно, до коронавірусу наразі людина, швидше за все, буде несприйнятлива", - зазначила медик.

Є нюанс

У людини може бути імунна схильність до конкретного виду вірусу і тоді вона все одно захворіє.

"Якщо інфікуюча доза буде великою або у людини є індивідуальна імунна схильність до якогось конкретного виду вірусу, може статися все. Втім, ці випадки цікавіші, щоб поговорити про них, а для клінічної картини вони значення майже не мають", - сказала вона.

Все ж не варто забувати про свою безпеку і носити маску, а також тримати дистанцію з іншими людьми в період епідемії.

Як ми раніше повідомляли, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, хто ніколи не захворіє COVID-19.

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Коронавірус