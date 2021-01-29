Доктор назвала рідкі симптоми, за якими може ховатися COVID-19

Лікар розповіла про деякі симптоми коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Коронавірус у людини може протікати по-різному, а значить мати і нехарактерні симптоми. Як інфекція проявиться в організмі, буде залежати від імунітету людини та дози збудника.

Про це розповіла ТСН сімейна лікар Дарницького району Києва Олена.

За словами лікаря, найбільш поширеними симптомами коронавірусу є сильна загальна слабкість, головний біль, болі в м'язах і суглобах, втрата нюху і смаку. А ось нетиповими ознаками можуть бути блювота, діарея, нудота.

"Також це температура, кашель, високий тиск, задуха. Серед менш поширених симптомів коронавірусу можна виділити нудоту, блювоту, діарею (COVID-19 в цьому випадку протікає як "кишковий грип"). Також коронавірус може ховатися за кон'юнктивітом і болем в очах. Запідозрити у пацієнта COVID-19 можна і за високим пульсом, що досить часто є проявом нового вірусу", - розповіла сімейний лікар.

А от біль у горлі або нежить не є ключовими для діагностування COVID-19, хоча можуть бути й при інфекції. За словами медика, багато вірусів проявляються у вигляді закладеності носа і болю в горлі.

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