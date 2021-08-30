Доктор Комаровський зробив важливе попередження про штам коронавірусу Дельта

Фахівець зазначив, що вірус штаму Дельта здатний передаватися через контактні поверхні від людини до людини також, як і інші штами цього захворювання. Не слід зациклюватися на цьому факті, але правил гігієни дотримуватися потрібно обов'язково, щоб знизити ризик зараження.

"Він передається з такою ж активністю, як і коронавірус штаму альфа. Але його треба менше. На початку пандемії цей шлях розглядався мало не як найголовніший, тому всі мили, прали, а санітайзерам приділялася величезна увага (пам'ятаєте, як багато ми розповідали про те, як відкривати двері ліктями, обробляти телефони та ручки дверей?). Зараз же стало ясно, що контактним шляхом отримує вірус максимум 1% заражених. Основний шлях - аерозольний", - пояснив Комаровський.

Він додав, що шлях зараження через поверхні – далеко не єдиний. І для того, щоб таким чином передати вірус іншій людині, інфікований повинен сильно почихати або покашляти на поверхню.

"Я б сьогодні взагалі не морочився можливістю зараження через поверхні. Ну це можливо тільки коли якийсь реальний суперрозповсюджувач начхав на щось, а ви негайно за це щось схопилися і тут же потерли собі око або почали облизувати те, на що він начхав. Інших способів передачі я реально собі не уявляю", - зазначив медик.