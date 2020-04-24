Доктор Комаровський розвінчав міф про дезінфекцію: шикарний спосіб вкрасти купу грошей

Коронавірус в Україні був діагностований у 7647 пацієнтів. Станом на 24 квітня, від COVID-19 видужало понад 600 осіб, 193 українця загинули. У період карантину по всій країні почали дезінфікувати вулиці в містах і селах. Доктор Комаровський розповів, чи є користь чи шкода від цієї дії. Про це заслужений педіатр повідомив на новому відео, опублікованому на YouTube.

За словами медика, у дезінфекції вулиць немає ніякої необхідності, через те, що зараз не Середньовіччя, в якому бушувала холера або чума.

"Медична наука поняття не має, чи потрібно дезінфікувати вулиці при коронавірусі", - сказав Комаровський.

Експерт зазначив, що дезінфекція вулиць "володіє хіба що психотерапевтичною дією".

"Це дозволяє зменшити панічні настрої", - каже лікар.

За словами Комаровського, кроплення вулиць є крадіжкою грошей. Він зазначив, що на село виділяється 120 тис грн, а на місто можуть витрачатися мільйони, але ніхто не може перевірити, чим поливають вулиці – засобом або водою.

За словами Комаровського, дезінфекція – це шикарний спосіб вкрасти купу грошей.

Доктор Комаровський розповів про дезінфекцію вулиць (YouTube)

Як ми раніше писали, доктор Комаровський розповів про правила відвідування магазину під час карантину через COVID-19.