Доктор Комаровський розвінчав ефективність популярного препарату: позорище медицини

Зеленка не має лікувальних властивостей

"Зеленка, або розчин діамантового зеленого, це лікарський препарат, ніякого відношення до цивілізації, медицини, XXI століття, страхової медицини не має. Вона не використовується ні в одній країні світу, у неї немає ніяких лікувальних властивостей. Хіба що коли дитині на рану ллють зеленку, і вона несамовито кричить, то мама ставить на своїй совісті галочку, що вона її типу лікує. В цілому це ліки, виробництво і продаж яких давно повинні припинитися", - сказав лікар.

Чому при вітрянці користувалися зеленкою

За словами доктора, багато мам досі впевнені, що при вітрянці потрібно мазати дитину "зеленкою", але це не так.

"Багато наших мам досі думають, що коли вітряночні прищі мажуть зеленкою, то вони від цього заживають. Ні. З моменту появи вітрянки лікарів цікавило питання, скільки часу заразний хворий. І знали, що якщо прищі перестали з'являтися, то через 5 днів дитина незаразна. Тому мама щоранку мазала прищі зеленкою, на наступний ранок дивилася, чи з'явилися нові, і теж мазала зеленкою. А коли в один прекрасний день не бачила нових ненамазаних прищів, треба було порахувати ще 5 днів", - розповів Комаровський.

Доктор назвав діамантовий зелений "ганьбою медицини".

"Потім знайшлися інші методи, зеленка фактично була маркером заразності. Можете мазати фломастером, синькою, йодом, татуювання ліпити. Це просто позорище медицини. Я вже не кажу про те, що в Америці всі діти щеплені від вітряної віспи", - сказав він.