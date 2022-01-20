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Доктор Комаровський розповів, чим займаються його сини

Автор: Володимир Костирін

Євген Комаровський активно ділиться знаннями про підтримку здоров'я і профілактику захворювань, і до порад відомого дитячого лікаря і телеведучого дослухаються мільйони батьків. Цього разу заслужений лікар України розповів про своїх дітей та онуків.

Про це доктор Комаровський висловився в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Хоча батьки Комаровського за професією інженери і пропрацювали на турбінному заводі все життя, сам він вирішив пов'язати свою долю з медициною, вибравши кар'єру лікаря.

Навчався в Харківському медичному інституті на педіатричному факультеті. З 1983 року почав працювати в лікарні, потім у клініках і приватних медцентрах, і займається практичною охороною здоров'я вже понад 25 років.

До речі, дружина Євгена Комаровського Катерина Олександрівна теж медик, вона лікар-окуліст.

Подружжя виховало двох синів - Дмитра та Андрія, у яких вже свої сім'ї.

"Старший син Дмитро - досить успішний айтішник. А молодший син Андрій отримав юридичну та економічну освіту, працює разом зі мною, бере участь у наших інтернет-проєктах", - розповів Комаровський.

У 61-річного кандидата медичних наук троє онуків. Про популярність свого дідуся вони прекрасно знають.

Доктор вищої категорії розповів, що коли онуків іноді запитують сторонні люди: "Це ваш дідусь Комаровський?", ті гордо відповідають, що"їх".

"Чи авторитет я для онуків? Мені здається, що так, оскільки я є авторитетом для їхніх батьків. Тут можна побачити абсолютний зв'язок: те, що є авторитетним для батьків, завжди стає таким також для дітей", - висловився Комаровський.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський висловився про штам "Омікрон", порівняв його заразність з кором, і дав невтішний прогноз, що такий варіант коронавірусу "прийде в кожне носогорло".

Також ми писали, що перед цим доктор Комаровський назвав дві ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, при якій потрібно бігти до лікаря.

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Доктор КомаровскийЄвген Комаровський