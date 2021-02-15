Комаровський розповів, як не варто чхати під час пандемії коронавірусу: вчіть з дитинства

Відомий український доктор Комаровський розповів, як правильно чхати дорослим і дітям під час пандемії коронавірусу. Його поради допоможуть не поширювати інфекцію, якщо ви хворі, оточуючим.

Саме при чханні найбільш інтенсивно поширюється вірус повітряно-капельним шляхом. Це ідеальні умови для розсіювання крапель слизу в просторі, осіданні цих крапель на побутових предметах, меблях.

Доктор зазначив, що активно чхаюча малолітня дитина протягом одного дня може заразити всіх дітей у садочку. Для цього з дитинства вчити малюка правильно чхати - прикривати ніс і рот під час цієї дії.

Комаровський закликає не перекривати ніс і рот під час чхання, а прикривати його.

"Теоретично, інтенсивний потік повітря для того і робиться, щоб вивести заважаючі частинки за межі дихальних шляхів. Але вихід перекрито, а куди ж подітися? У кращому випадку струмінь повітря повертається в носоглотку, в гіршому — потрапляє в пазухи носа і євстахієву трубу, у багато разів підвищуючи ризик розвитку синуситу, євстахеїта, отита", - написав медик.