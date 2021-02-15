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Комаровський розповів, як не варто чхати під час пандемії коронавірусу: вчіть з дитинства

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 08:49
Комаровський розповів, як не варто чхати під час пандемії коронавірусу: вчіть з дитинства Доктор Комаровський розповів про пандемію (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український доктор Комаровський розповів, як правильно чхати дорослим і дітям під час пандемії коронавірусу. Його поради допоможуть не поширювати інфекцію, якщо ви хворі, оточуючим.

Рекомендації лікаря опубліковані на його сторінці Instagram.

Саме при чханні найбільш інтенсивно поширюється вірус повітряно-капельним шляхом. Це ідеальні умови для розсіювання крапель слизу в просторі, осіданні цих крапель на побутових предметах, меблях.

Доктор зазначив, що активно чхаюча малолітня дитина протягом одного дня може заразити всіх дітей у садочку. Для цього з дитинства вчити малюка правильно чхати - прикривати ніс і рот під час цієї дії.

Комаровський закликає не перекривати ніс і рот під час чхання, а прикривати його.

"Теоретично, інтенсивний потік повітря для того і робиться, щоб вивести заважаючі частинки за межі дихальних шляхів. Але вихід перекрито, а куди ж подітися? У кращому випадку струмінь повітря повертається в носоглотку, в гіршому — потрапляє в пазухи носа і євстахієву трубу, у багато разів підвищуючи ризик розвитку синуситу, євстахеїта, отита", - написав медик.

Як ми раніше писали, Комаровський попередив про неправильне купання дитини, яке загрожує отруєнням.

Також ми розповідали, що Комаровський розповів, чи можна годувати грудьми мамі з COVID-19.

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