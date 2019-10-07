Доктор Комаровський розповів, чи потрібно будити дитину при температурі

Доктор Комаровський розповів, чи потрібно будити дитину і збивати їй температуру, якщо вона спить. Відомий український педіатр відповів на запитання однієї мами, яка запитала його, чи потрібно розбудити малюка, щоб дати йому жарознижуюче. Медик також підкреслив, що дуже важливо дати не тільки жарознижуюче, але і воду, аджепри високій температурі людський організм сильно зневоднюється. Про це лікар написав в Instagram.

"Однозначно варто будити. Ось в цьому випадку точно треба будити, поїти, давати жарознижуючі. Тому що головна проблема високої температури як раз в тому, що дитина втрачає величезну кількість рідини. Коли вона не п'є, а температура висока, тоді настає зневоднення. І часто-густо ви прокидаєтеся від того, що у дитини судоми, і їдете в лікарню", - пояснив Комаровський.

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Педіатр підкреслив, що кімната, в якій знаходиться дитина, повинна бути прохолодною і вологою, а поїти малюка необхідно постійно.

Фото: Дитину необхідно будити і поїти при температурі (pixabay.com)

"Перше. Можна мирно спати, якщо температура до 38 градусів, але якщо зростає, то треба будити і поїти, давати жарознижуючі. Друга. Я багато разів говорив, що до ночі з хворою дитиною потрібно готуватися. Дуже важливо, в яких умовах дитина спить. Якщо в кімнаті прохолодно і волого, якщо дитина багато пила і у неї нормальне сечовипускання, то можна і не будити, але якщо в будинку тепло і сухо, якщо дитина мало п'є, а жар у неї росте, то ви прокинетеся з температурою 40 і поїдете в лікарню. Тому ще раз прошу і наполягаю: будити, поїти, приводити в порядок кімнату",- розповів лікар.

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