Доктор Комаровський розповів про коронавірус і комах

Коронавірус в Україні інфікував 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 нових випадках, у тому числі померло 52 людини. Видужало за останній день 35 пацієнтів. Доктор Комаровський у своєму новому відео про коронавірус розповів, що комарі не є переносниками Covid-19 і людина не може підхопити інфекцію від комахи.

"Комарі коронавірус однозначно не переносять. Медична наука не має жодної інформації про те, що коронавіруси переносяться комахами, тому не переносяться. Ніякі. У тому числі Covid-19", — сказав заслужений український педіатр.

Доктор Комаровський розповів про коронавирусе і комах (YouTube)

Зазначимо, що після безлічі фейків в мережі про коронавірусе люди починають цікавитися у відомих лікарів підтвердженими фактами про Covid-19.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський відповів на популярні питання українців щодо медичних масок і респіраторів. Він зазначив, що маска не може захистити людину від коронавіруса, який літає у повітрі. Але маска потрібна для того, щоб людина сама не поширював інфекцію, через краплі мокротиння.