Доктор Комаровський розказав, при якій умові ви ніколи не зустрінетеся з COVID-19

"У вас завдання - не забути про коронавірус на все подальше життя. Ви зустрінетеся з коронавірусом по-любому. Ви не зустрінетеся з ним тільки в одному випадку: якщо ви живете на хуторі в лісі, і вам біля воріт лісництва залишають продукти і йдуть. В іншому випадку ви обов'язково з ним зустрінетеся.",- вважає лікар.

Комаровський настійно рекомендує зробити щеплення, щоб не випробовувати долю.

"Якщо ви зустрілися з живим, досвідченим вірусом і з вами нічого не сталося, то не істеріть, а вакцинуйтеся. Якщо ви нормально перенесли дорослий вірус, то коли кажуть, що вам введуть фрагмент білка вірусу, навіщо влаштовувати істерики? Вакцинуйтеся і розслабтеся. Ви перехворіли без симптомів - чудово. Але поки ви виробляли імунітет, ви ходили і поширювали його. Зараз прийде новий вірус, і ви знову будете ходити його поширювати? Зробіть щеплення", - сказав він.