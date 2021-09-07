RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Доктор Комаровський озвучив свій прогноз щодо карантину: тотального локдауну не буде!

Автор: Людмила Жукова

Локдаун в Україні через коронавірус поки ніхто вводити не збирається.

Такою думкою в ефірі телеканалу "Україна 24" поділився заслужений педіатр Євген Комаровський.

Так, медик розвінчав інформацію про можливий локдаун з 15 вересня, інформацію про який опублікували деякі ЗМІ.

"Ніхто тотальний локдаун, наскільки я розумію, зараз вводити не збирається. Єдине, що мене дивує – наприклад, я регулярно отримую запрошення взяти участь у якості лектора або спікера в різних заходах, і мені просто цікаво: сьогодні кажуть, що з 15 вересня будуть обмеження, але купа народу орендує готелі, знімає будівлі, планує проведення форумів в жовтні", - сказав доктор.

Комаровський обурився тим фактом, що зараз не можна нічого планувати.

"Вони що, не в курсі, може, треба голосніше про це говорити, щоб люди даремно гроші не витрачали, форс-мажорів потім не було? Ось це для мене незрозуміло", - сказав доктор.

Версія про локдаун головного санлікаря

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що локдауну країні зовсім не уникнути. Він вважає, що це відбудеться в листопаді.

"Найближчим часом Україна вийде з "зеленої" зони. Ми будемо змушені ввести "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - сказав він.

Як ми раніше писали, в НАН розповіли, коли потрібно вводити тотальний карантин в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский