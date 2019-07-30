Доктор Комаровський озвучив головну проблему сучасності

Євген Комаровський озвучив головну помилку при вихованні дитини та дав кілька практичних порад батькам.

За словами доктора, взаємовідносини дитини і екрану - це найгостріша проблема сучасності. При цьому, абсолютно не принципово, про який екран йде мова - телевізор, ноутбук, планшет, смартфон.

"І педіатри, і педагоги, і психологи в один голос буквально кричать про величезну кількість проблем, які пов'язані з надлишком електронних пристроїв в навколишньому середовищі немовляти", - написав лікар у своєму Instagram.

Комаровський каже, що проблема, в першу чергу, пов'язана з тим, що діти отримують інформацію абсолютно неприродним чином - не рухаючись і спрямувавши погляд в одну точку.

Також діти не сприймають властивості предметів, так як можуть використовувати тільки два органи почуттів або сприймають властивості неправильно (кинутий м'ячик не відскакує, а просто зникає з екрану).

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"Дорослі менше спілкуються з дітьми і один з одним, діти пізніше починають говорити, діти не вміють використовувати дорослих для отримання відповідей на виникаючі питання", - додав він.

Скріншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровський стверджує, що дитина хоча б перший рік життя не має пізнавати світ за допомогою екрану. Усі електронні пристрої необхідно повністю виключити.

"Якщо не можете скористатися головною радою, постарайтеся ні за яких обставин не залишати малюка з екраном один на один. Будьте поруч, коментуйте події. Нехай вас буде більше і нехай з вами буде цікавіше", - підсумував Комаровський.

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