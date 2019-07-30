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Доктор Комаровський озвучив головну проблему сучасності


Доктор Комаровський розповів, як дитина має пізнавати світ

Євген Комаровський озвучив головну помилку при вихованні дитини та дав кілька практичних порад батькам.

За словами доктора, взаємовідносини дитини і екрану - це найгостріша проблема сучасності. При цьому, абсолютно не принципово, про який екран йде мова - телевізор, ноутбук, планшет, смартфон.

"І педіатри, і педагоги, і психологи в один голос буквально кричать про величезну кількість проблем, які пов'язані з надлишком електронних пристроїв в навколишньому середовищі немовляти", - написав лікар у своєму Instagram.

Комаровський каже, що проблема, в першу чергу, пов'язана з тим, що діти отримують інформацію абсолютно неприродним чином - не рухаючись і спрямувавши погляд в одну точку.

Також діти не сприймають властивості предметів, так як можуть використовувати тільки два органи почуттів або сприймають властивості неправильно (кинутий м'ячик не відскакує, а просто зникає з екрану).

"Дорослі менше спілкуються з дітьми і один з одним, діти пізніше починають говорити, діти не вміють використовувати дорослих для отримання відповідей на виникаючі питання", - додав він.

Скріншот поста (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровський стверджує, що дитина хоча б перший рік життя не має пізнавати світ за допомогою екрану. Усі електронні пристрої необхідно повністю виключити.

"Якщо не можете скористатися головною радою, постарайтеся ні за яких обставин не залишати малюка з екраном один на один. Будьте поруч, коментуйте події. Нехай вас буде більше і нехай з вами буде цікавіше", - підсумував Комаровський.

Раніше Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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