Доктор Комаровський відповів на важливе питання про харчування дитини

Доктор Євген Комаровський розповів про те, як визначити, що ваша дитина готова до отримання першого прикорму. Про це іменитий педіатр написав на своїй Instagram-сторінці.

Ні для кого не секрет, що введення прикорму є важливим переходом від грудного вигодовування або сумішей до "дорослої" їжі. Багато батьків мучаться питанням, коли малюка варто знайомити зі світом смакових різноманіть.

Комаровський розповів про введення першого прикорму (фото: pixabay.com)

Євген Комаровський, який раніше зробив важливе попередження про антибіотики, дав батькам поради про прикорм, а саме розповів про ознаки, які свідчать, що дитина дійсно готова.

Дитина подвоїла вагу від народження;

Добре тримає голову і вміє самостійно сидіти;

Уміє витягувати нижню губу вперед, щоб брати їжу з ложечки;

Може відсунути або відвернути голову, демонструючи відмову від їжі;

Язик дитини не здійснює рефлекторних виштовхуючих рухів;

Проявляє значний інтерес до їжі мами і тата.

Комаровський розповів про введення першого прикорму (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розкрив п'ять важливих секретів, як швидко навчити дитину читати.

Раніше Євген Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.