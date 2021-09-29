Доктор Комаровський відповів на "болюче" питання: чи потрібно щепитися від COVID-19 перехворілим

"Я вам скажу так, це одне з найболючіших медичних питань, по якому немає єдності навіть у всіх медпрацівників. Багато хто вважає, що, якщо людина перехворіла на коронавірус - то вакцинуватися їй не потрібно", - почав педіатр.

Комаровський нагадав, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що перенесена коронавірусна інфекція не є приводом відмовлятися від щеплення. А Україна є членом ВООЗ, тому і дотримується цих рекомендацій.

"Не має значення, скільки часу пройшло після перенесеної хвороби. Якщо ви відчуваєте себе нормально - значить ви можете вакцинуватися", - цитує слова ВООЗ Комаровський.

Медик розвіяв "страшилку" про те, що якщо людина перехворіла і зробила щеплення - у неї виникне якась невідома реакція. Це зовсім не так, зазначив доктор.

Також Комаровський нагадав українцям, що є величезна кількість досліджень, в яких йдеться про те, що у людей перенесли хворобу в легкій або "стертій" формі - антитіл недостатньо.