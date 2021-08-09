Доктор Комаровський назвав умову, за якої ПЛР-тест буде ефективним

Доктор Комаровський заявив, що сьогодні найбільш точним тестом на коронавірус залишається ПЛР. Але є нюанси, тест повинен робити фахівець зі знанням справи. В іншому випадку ПЛР-тест буде не ефективний.

"Якщо при взятті матеріалу для дослідження вам навіть боляче не було, то це означає, що тест ви здали даремно. Для отримання правдивих результатів потрібно дуже сильно "образити" того, у кого береться матеріал - клітини слизової оболонки дихальних шляхів, в яких розмножується вірус", - написав лікар.

За його словами, слизову необхідно буквально подряпати. Це означає, що паличку повинні сильно притиснути до слизової і провернути. В іншому випадку, результат ПЛР-тесту буде неправдивим.