Доктор Комаровський назвав п'ять ознак мігрені і пояснив, як її лікувати

Доктор Комаровський розповів, які ознаки вказують на мігрень. Він пояснив, що у такого головного болю є свої відмінні ознаки.
Про це Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною".
За словами фахівця, мігрень - це особливий вид головного болю, який відрізняється від всіх інших. І при постановці діагнозу лікарі враховують п'ять основних ознак.
"Для підтвердження мігрені не потрібно робити КТ, рентген шийного відділу хребта, а також не потрібно здавати аналізи. Цей діагноз ставиться в кабінеті у лікаря при спілкуванні з пацієнтом", - підкреслив Комаровський.
Він розповів, що для лікування мігрені є кілька варіантів. Зазвичай лікування починають з нестероїдних протизапальних препаратів (наприклад, ібупрофен). Також лікар може виписати спеціальний антимігренозний препарат і розповість, як правильно його приймати.
Також Комаровський рекомендує при сильному болі не вживати ліки у вигляді таблеток, а тільки у вигляді суспензії.
"Коли з'являється інтенсивний головний біль, дуже часто виникає спазм судин. Тому ібупрофен в таблетках лежить в шлунку і не всмоктується. Цей препарат потрібно використовувати в рідкій лікарській формі", - підкреслив лікар.
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