Доктор Комаровський назвав п'ять ознак мігрені і пояснив, як її лікувати

За словами фахівця, мігрень - це особливий вид головного болю, який відрізняється від всіх інших. І при постановці діагнозу лікарі враховують п'ять основних ознак.

Головні болі регулярно повторюються.

Болі в голові носять нападоподібний характер, а тривалість кожного нападу - від 4 до 72 годин.

Біль інтенсивний і збільшується при фізичних навантаженнях, часто буває одностороннім.

Біль в голові супроводжується підвищеною чутливістю до зовнішніх подразників: запахів, гучних звуків, яскравого світла.

Основний симптом - первинний головний біль (немає ніяких причин)

"Для підтвердження мігрені не потрібно робити КТ, рентген шийного відділу хребта, а також не потрібно здавати аналізи. Цей діагноз ставиться в кабінеті у лікаря при спілкуванні з пацієнтом", - підкреслив Комаровський.

Він розповів, що для лікування мігрені є кілька варіантів. Зазвичай лікування починають з нестероїдних протизапальних препаратів (наприклад, ібупрофен). Також лікар може виписати спеціальний антимігренозний препарат і розповість, як правильно його приймати.

Також Комаровський рекомендує при сильному болі не вживати ліки у вигляді таблеток, а тільки у вигляді суспензії.

"Коли з'являється інтенсивний головний біль, дуже часто виникає спазм судин. Тому ібупрофен в таблетках лежить в шлунку і не всмоктується. Цей препарат потрібно використовувати в рідкій лікарській формі", - підкреслив лікар.