Доказів немає: нові деталі у справі про вбивство дитини

Поліцейські пішли під суд за вбивство дитини (Колаж РБК-Україна)

Під час проведення засідання суду з'ясувалися несподівані деталі

У Переяслав-Хмельницькому Київської області п'яні поліцейські вистрілили в п'ятирічного Кирила Тлявова. Хлопчик отримав травму голови, несумісну з життям і помер через два дні в лікарні, незважаючи на всі зусилля медиків.

П'яні поліцейські, які в той день відзначали закінчення навчального року, були заарештовані через кілька годин і як розповів виконуючий обов'язки начальника Переяслав-Хмельницького райвідділу поліції Андрій Медуниця, вони навіть не помітили, що підстрелили дитину.

У вівторок, 4 червня, відбулося судове засідання, на якому обвинуваченим Володимиру Петровцю та Івану Приходько обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів утримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувачені у вбивстві дитини Володимир Петровець та Іван Приходько (Колаж РБК-Україна)

Проте під час засідання з'ясувалося, що у слідства відсутня низка доказів проти поліцейських. Зокрема, після затримання поліцейським не зробили експертизу на алкоголь і довести, що під час скоєння злочину вони були п'яні, буде тепер складно.

"Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, але доказів поки цього немає. Вони відмовилися від проведення експертизи і експертизу не провели", - повідомив прокурор Владислав Волян.

Крім того, на даний момент невідомо, хто саме з поліцейських зробив той фатальний постріл і кому належала зброю. Втім, зброя, з якої вистрілили в дитину, поки не знайшли.

Після затримання у поліцейських провели обшук і знайшли пневматичну гвинтівку, магазин до пістолета ПМ, патрони до нього, набої до малокаліберної гвинтівки, а от пістолет, з якого вистрілили в Кирила Тлявова, так і не виявили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до вбивства дитини в Переяслав-Хмельницькому причетний підліток, син одного з поліцейських.

А також розповідали про те, що спливли факти з біографії поліцейських, які підстрелили дитину.