Уход за шеей и декольте: косметолог показала упражнение, которое омолодит кожу

Какие упражнения улучшат зону декольте

По словам эксперта, легкими простыми движениями косточками пальцев нужно прорабатывать зону. Тоже самое нужно сделать другой рукой.

Далее сделайте складку из кожи и постепенно двигайтесь такими пощипывающими движениями к шее. Делайте так несколько подходов.

"Так вы снимаете напряжение, расслабляете платизм. Улучшается кровообращение в зоне декольте и кожа подтягивается за счет того, что ничего не стягивает лицо вниз", - отметила косметолог.

Когда декольте расслаблено, без залипаний, а платизм эластичен, то и лицо не сползает вниз.

Уход за этой частью тела можно легко соединить с привычными делами: при просмотре телевизора, чтении книги или ленты новостей.

Позднякова объяснила, что все в теле взаимосвязано, и даже простая забота о декольте - это еще один шаг к красоте и молодости.

"Лицо женщины начинается с груди. Поэтому не забывайте о зоне декольте", - добавила она.