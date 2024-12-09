Уход за шеей и декольте: косметолог показала упражнение, которое омолодит кожу

Кожа в области шеи и декольте стареет раньше, чем лицо. Регулярное выполнение полезного упражнения поможет разгладить кожу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Елены Поздняковой.
По словам эксперта, легкими простыми движениями косточками пальцев нужно прорабатывать зону. Тоже самое нужно сделать другой рукой.
Далее сделайте складку из кожи и постепенно двигайтесь такими пощипывающими движениями к шее. Делайте так несколько подходов.
"Так вы снимаете напряжение, расслабляете платизм. Улучшается кровообращение в зоне декольте и кожа подтягивается за счет того, что ничего не стягивает лицо вниз", - отметила косметолог.
Когда декольте расслаблено, без залипаний, а платизм эластичен, то и лицо не сползает вниз.
Уход за этой частью тела можно легко соединить с привычными делами: при просмотре телевизора, чтении книги или ленты новостей.
Позднякова объяснила, что все в теле взаимосвязано, и даже простая забота о декольте - это еще один шаг к красоте и молодости.
"Лицо женщины начинается с груди. Поэтому не забывайте о зоне декольте", - добавила она.
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