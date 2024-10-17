Как облегчить симптомы простуды?

Медицинский эксперт поделился ключевым ингредиентом, который может помочь ускорить выздоровление от гриппа и простуды. Поскольку зима приносит инфекции, мы все стараемся избегать микробов, но иногда заразиться вирусом неизбежно.

Да, врач поделился менее известными добавками, которые могут сократить продолжительность болезни. Речь идет о хорошо известной украинцам бузине, которая очень часто встречается у нас в природе.

"Если вы чувствуете простуду или вирус, есть определенные добавки, которые могут помочь остановить это. Чай из бузины и чай с эхинацеей, все это было бы здорово, поскольку уже научно доказано, что бузина сокращает время болезни, в частности, продолжительность гриппа", - сказал он. Стефан.

Но здесь есть один немаловажный момент. Если вы склонны к простуде, лучше всего начать принимать добавки из бузины заранее, чтобы помочь вашему организму бороться с любыми гриппоподобными вирусами. Не ожидайте, что она будет работать также эффективно, если вы начнете принимать ее после того, как заболели.

Ягоды бузины, всемирно признанного лекарственного растения, могут быть вредными, если их употреблять в сыром виде, вызывая такие симптомы, как тошнота и диарея.

Отметим, что несмотря на то, что доктор Стивен Кабрал утверждает, что бузина, как было научно доказано, уменьшает продолжительность гриппа, подтверждающие это медицинские данные ограничены.

Современные исследования показывают, что ягоды бузины могут содержать свойства, борющиеся с вирусом гриппа и облегчающие симптомы простуды и гриппа, но финальных выводов сделано не было. Исследование 2011 показало, что жидкий экстракт бузины подавляет рост определенных стрептококковых бактерий и вирусов гриппа в лабораторных условиях.