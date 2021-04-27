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Дочка Заворотнюк відверто розповіла про свою хворобу і зізналася, що боїться операції

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 15:40
Дочка Заворотнюк відверто розповіла про свою хворобу і зізналася, що боїться операції Фото: Анна Заворотнюк (instagram.com/anna_zavorotnyuk)
Автор: Світлана Мащенко

25-річна дочка Анастасії Заворотнюк зізналася, що страждає від хвороби очей і, можливо, їй доведеться робити операцію.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Анна розповіла, що нещодавно у неї почала запалюватися і опухати очна повіка. Дівчина звернулася до лікарів і з'ясувалося, що у неї халязіон.

Проблема така не є рідкістю - всередині повіки відбувається запалення, яке на дотик схоже на кульку. Як правило це проходить саме по собі, і якщо запалення несильне, то дефект швидше естетичний. Правда, "розсмоктуватися" цей халязіон може місяцями, а потім знову може повернутися.

Для того, щоб прискорити цей процес і зупинити запалення можна вдатися до хірургічного втручання.

"Мені сказали, що у мене халязіон. Він дуже довго проходить. Цілком можливо, що знадобиться операція. Дуже боюся. Мені призначили лікування. Лікар сказав, що це дуже поширена проблема", - каже Анна.

На фото без окулярів видно, що у Анни запалена повіка на лівому оці. Почервоніння видно навіть через шар макіяжу.

Дочка Заворотнюк відверто розповіла про свою хворобу і зізналася, що боїться операції

Скрін: Анна Заворотнюк розповіла про свою хворобу (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

За словами дівчини, симптоми з'явилися ще три тижні тому. Спочатку вона не думала, щось це може бути щось серйозне. Анна користувалася краплями, але вони не допомагали, тому дочка Заворотнюк і пішла до медиків.

Раніше ми писали, що 57-річний Сергій Жигунов таємно одружився на копії Анастасії Заворотнюк.

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