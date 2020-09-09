Дочка циркача зі Львова відцуралася від батька: вбив Фунтика

У Львові сталася шокуюча історія. Головний адміністратор Львівського державного цирку Кирило Гальченко виявився жорстоким шкуродером. Він по-звірячому вбив власну собаку, ще й на очах у свого малолітнього сина.

Нелюд навіть не реагував на сльози та благання дитини. Про це розповіла його дочка-підліток Софія Гальченко на своїй сторінці в Facebook.

"Ця мерзота головний адміністратор Львівського цирку Кирило Гальченко, і на жаль, мій рідний тато, але з сьогоднішнього дня він мені ніхто. Сьогодні він на очах мого молодшого брата вбив нашого собаку Фунтика, який був його вірним другом, чекав його завжди додому де б він не був. Він вбивав його таким способом - прибив цвях до палиці і бив поки Фунтик не помер ", - обурено написала дівчинка, хоча пізніше вона видалила свій пост.

Скріншот з Facebook

Зоозахисники з групи "UAnimals" також підтвердили, те що дівчинка на своїй реальній сторінці опублікувала цей пост. Вони готують заяву в поліцію за фактом знущання з тварин.

Користувачі мережі шоковані цим інцидентом, але багато хто вважає, що потрібно все перевірити, тому що це може бути наговір.

Може бути так, що дитина занадто образившись придумала таку історію. Не хочу захищати і/або звинувачувати, але знаю кілька історій, коли діти наговорювали на батьків. Історії такі, що в голові не вкладається, що це могла придумати дитина. Звичайно ця інформація мене обурила, як так? Будемо чекати розслідування і нехай я гірко помилюся щодо дитини. Можливо хтось зламав сторінку дитини;

Щось там не все ясно. Мама дівчинки на своїй сторінці, на прохання людей представити докази, каже, що "і так всі все знають і все ясно", обливає брудом запитувачів. Там розлучення і три дитини на руках;

Будь ласка, тримайте цю справу на контролі! Він сам вирив собі і всім циркачам яму.

Нагадаємо, під Запоріжжям над бандою моторошних шкуродерів люди влаштували самосуд.

Раніше під Запоріжжям викрили банду шкуродерів, які знімали і продавали моторошні відео.