Дочка просить врятувати маму: без допомоги шансів у неї немає

На початку листопада киянці Ларисі Габріадзе діагностували рак кишківника. Жінці раптово стало погано і з гострим болем у животі її госпіталізували в міську клінічну лікарню №10. Попереднім діагнозом стала непрохідність кишківника, але лікування не допомагало.

Лікарі прийняли рішення провести діагностичну операцію, яка виявила пухлини. Після проведення гістології підтвердилося, що вони злоякісні.

З 14 листопада Лариса знаходиться в реанімації. Лікарі щодня роблять промивання, щоб усунути запалення. Для того, щоб поліпшити стан верхньої частини кишківника, лікарі вивели стому (частина кишечника назовні).

Зараз жінка отримує внутрішньовенне харчування, її стан стабільний. Ларисі необхідні ліки для підвищення імунітету, щоб надалі провести курс хіміотерапії.

Дочка жінки Марина Габріадзе звернулася в соціальні мережі за допомогою.

"Без можливості закупівлі лікарських засобів та подальшої можливості покриття витрат на хіміотерапію, врятувати життя мами стане неможливим. Наша сім'я складається з мами і двох дочок, потребує і просить Вашої допомоги у порятунку найважливішої в нашому житті людини, яка стійко витримує всі удари долі і вимушено заповнила відсутність батька", - пише дочка Лариси.

Допомогу можна надати за реквізитами:

Монобанк - 5375 4141 1533 2255 Габріадзе Оксана Геннадіївна.

ПриватБанк - 5168 7453 0018 5391 Габріадзе Марина Геннадіївна.

Скрін поста: facebook.com/ksenia.gabriadze