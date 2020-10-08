Добкін пожартував про "Беркут" на Майдані: може, когось ґвалтували палицями

Колишній народний депутат України Михайло Добкін вирішив пожартувати про "Беркут" на Майдані під час Революції Гідності 2014 року. Він заявив, що завжди підтримував і поважає силовиків за те, що вони завжди виконували накази. Про це колишній член "Партії регіонів" заявив в скандальному інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Чому я підтримував "Беркут"? Тому що вони, незважаючи ні на що, залишалися виконувати те, що у них було прописано, і вони не крутили дупою, і нікуди не тікали. Подобається комусь чи не подобається. Може, когось "Беркут" побив, може, когось "Беркут" зґвалтував, як ти кажеш, кийками...", - сказав екс-"регіонал".

Також Добкін вважає, що "беркутівці" лише охороняли урядовий квартал в той час. За його словами, тоді в країні "діяли закони".

"Я ж це жартома кажу. Мені все одно. У мене є люди. Вони ж не ангели. У них же у кожного є своя історія життя. І, напевно, в цій історії життя у кожної людини можуть бути світлі плями і є темні плями. Але коли настав час ікс, вони встали під рушницю. Фактично це була лінія Маннергейма. Вони охороняли урядовий квартал не за Януковича, але тоді закон діяв в нашій країні", - сказав екс-нардеп.

В інтерв'ю Добкін також висловив свою підтримку президенту Білорусі Олександру Лукашенко. І попросив не говорити, що в Білорусі ґвалтують кийками учасників протестів.

"Ні. Не хочу говорити, брехня чи не брехня. Дебілів вистачає скрізь: і серед тих, хто б'ється про владу, і тих, хто влада захищає. Приберемо це. Тих, хто ґвалтують, - їх потрібно самих зґвалтувати цими ж кийками. Тут я взагалі навіть без нічого. Але ті, хто стрибають, - молоді, гарні - а де вони будуть через три-чотири роки, якщо не буде Лукашенка? Вони будуть у Польщі, вони будуть в Прибалтиці... Ні, в Прибалтиці не будуть, там нема чого робити", - сказав Добкін.

Як ми писали раніше, колишній народний депутат України Михайло Добкін знову вразив громадськість своїми висловлюваннями.