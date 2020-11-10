Добивали лежачого: хокеїсти влаштували епічну бійку в чемпіонаті України

Під час матчу шостого туру Української хокейної ліги (УХЛ) 9 листопада відбулася епічна бійка між хокеїстами Кирилом Фроленком з "Крижаних Вовків" і Олександром Павленком, гравцем "Сокола".

Під час третього періоду при рахунку 3:3 проти гравця "Сокола" Ярослава Панченка виконали грубий силовий прийом. Павленко заступився за одноклубника, влаштувавши розборки з Фроленком на льодовій арені. Відео з бійкою з'явилося на офіційному каналі YouTube УХЛ.

В результаті Павленко опинився на льоду, а Фроленко не стримуючи гніву добивав лежачого опонента.

Зазначимо, що ця бійка стала першою в нинішньому сезоні хокейної першості.

Бійка на хокейному матчі (відео: YouTube/UHL)

Хокейний матч завершився перемогою "Сокола". Команда у другому овертаймі поспіль здолала "Крижаних Вовків". Повідомляється, що цей матч був першою очною зустріччю в історії київських клубів.

Раніше ми писали, що Тарас Михалик, легендарний український футболіст, екс-"Динамівець", влаштував бійку під час любительського футзального Різдвяного турніру Волинської області. При цьому футболісти команди Михалика були у формі московського "Локомотива".

Також повідомлялося, що у Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.