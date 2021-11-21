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"Добивав лежачого": в Одесі доставник суші нокаутував чоловіка з інвалідністю

Автор: Роман Мирончук

В Одесі доставщик суші нокаутував чоловіка з інвалідністю за те, що той пересунув його скутер з місця для інвалідів, яке він зайняв в ЖМ Райдужний.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".

Інцидент стався ввечері в темний час доби. На відео видно, як чоловік підходить до іншого опонента і б'є його так, що той падає після одного удару.

При цьому перехожі ніяк не реагували на побиття чоловіка з інвалідністю.

Відео інциденту можете переглянути за цим посиланням.

Користувачі мережі в коментарях опублікували реакцію дружини потерпілого. За словами жінки, в травні цього року чоловік, інвалід 1 групи, переніс складну операцію і йому виділили місце на парковці.

"У п'ятницю 19.11 чоловік в черговий раз пересував скутер, щоб поставити машину. Після чого на нього напала людина, швидше за все власник доставки або його працівник, одним ударом збив інваліда з ніг і добивав лежачого на землі", - розповіла жінка.

Нагадаємо, у Харкові чоловік побив жінку в трамваї на очах у пасажирів. Конфлікт стався через те, що жінка не захотіла показувати посвідчення водієві.

Ми також писали про те, що під Львовом чоловік розгромив лікарню і побив пацієнтів, серед яких більшість - це немічні жінки.

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Одеса