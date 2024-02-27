На днях договорились встретиться: известный ведущий отреагировал на смерть блогера-миллионника

Известный ведущий Слава Демин вспомнил разговор с блогером Юрием Ворожко накануне его смерти.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Ведущий, который, как выяснилось, дружил с Юрием, рассказал, что за несколько дней до его смерти они договаривались о встрече.
"Я в шоке. Сегодня в Кропивницком в бассейне утонул мой хороший знакомый, волонтер и человек, который сделал много для обездоленных", - написал Демин.
Слава Демин отреагировал на смерть блогера (фото: instagram.com/slavademin_official)
"Мы только позавчера (24 февраля - Прим.ред) разговаривали с Юрой, потому что есть дети-сироты, которым совместно помогали и договорились встретиться на днях, чтобы согласовать дальнейшие действия", - поделился Слава.
Также ведущий добавил, что Ворожко был одним из самых добрых и бескорыстных людей, которых он знал.
Слава Демин отреагировал на смерть блоггера (фото: instagram.com/slavademin_official)
Напомним, 26 февраля волонтер утонул в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком, где, по словам его подруги, у него была тренировка.
Причина смерти мужчины уже известна.
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