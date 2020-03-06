У "ДНР" зганьбилися епічним фейком: не додивились (фото)

"ДНР" бойовики знову облажались новим фейком. В одному зі своїх пропагандистких ЗМІ вони написали, що в прифронтовому Докучаєвську організували парад для одного ветерана Другої світової війни. Нібито військового привітали курсанти Вищого військового училища Донецька.

Але вони допустили велику помилку - на знімку не заретушували шеврон ЗСУ на формі пенсіонера, а також кокарду з тризубом на його кашкеті. На такий фейк звернув увагу український військовий і блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі.

"Тієї момент коли російські окупанти вирішили зробити пропагандистську картинку для бояришнік-Ньюз, але трохи не додивилися", - висміяв він бойовиків і опублікував фотографії.

Звісно, зрозуміло, що новина про парад вигадана, а фотографія взята на просторах інтернету.

Скріншот поста (Анатолій Штефан/Telegram)

Як ми раніше писали, , бойовики "ДНР" відзначилися новим безглуздим фейком про захоплення українських територій. Про це сповістив одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Безсонов.