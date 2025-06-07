"Дно пробито". Алхим и Мандзюк поставили точку в скандале и разозлили украинцев
Блогеры Анна Алхим и Елена Мандзюк публично обсудили скандал, который возник на фоне пренебрежительного отношения первой к украинскому языку. Однако не все украинцы обрадовались.
Как в сети отреагировали на эту встречу, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Что известно о скандале
В начале мая Алхим попала в очередной скандал, когда в сеть выложили видео, на котором она скривилась из-за просьбы спеть на украинском. Такая реакция вызвала возмущение в сети. Знаменитость, которая открыто слушает российские песни, обвинили в продвижении российских нарративов.
Одной из первых, кто обратил внимание на поведение Анны, была Мандзюк. Ее поддержал ветеран войны Александр Терен. Из-за скандала тогда Елене даже начали угрожать.
Впоследствии против Алхим открыли три уголовных дела, в частности за госизмену. А уже потом она пообщалась с Мандзюк и по ее просьбе частично закрыла потребности военных в авто и дронах на Сумщине. Эти действия многие восприняли как попытку отбелить скандальную блогершу.
Теперь вышло интервью, где девушки были одеты в довольно символические наряды. Так, Анна выбрала образ черного цвета, Елена - белого, а Рамина - серого.
Как отреагировали в сети
На Мандзюк налетели с критикой ее решения лично пообщаться с Алхим. Многие считают, что скандальная блогерша должна нести ответственность за свое пренебрежительное отношение к украинскому и продвижение российского.
Подкаст, в котором девушки обсудили свои мировоззренческие разногласия, не добавил баллов обеим. Достается и Рамине.
Однако последняя считает, что таким образом доносит до аудитории Алхим, что проблема не в языке, а "бессознательной монетизации культуры врага и унижения украинцев и украинского".
Она также хотела показать поклонникам Елены, что существуют украинцы с другим мировоззрением. Они могут тоже любить Украину и заслуживают "толерантного подхода к украинизации".
Комментарий Рамины по поводу интервью с Алхим и Мандзюк (скриншот)
Сама Мандзюк эмоционально высказалась о травле, которую получила из-за своей украинской позиции. Она объяснила, что пошла на интервью, чтобы обратить внимание на бездействие государства в отношении таких персонажей, как Анна.
"Я не святая, я просто сказала вслух то, что должно было бы быть нормой. И знаете, что самое страшное? Даже не то, что мне угрожали, а то, что большинство из вас это восприняло как шоу и хайп, как очередную серию, которую можно прокатить на шакалячьем экспрессе", - написала она.
Что пишут в сети:
- "Зачем вообще с этой пародией на человека снимать интервью?!" - написал азовец "Химик".
- "Серьезно? Неплохая услуга отбелить Алхим за немало-немного, а государственную измену".
- "Дно пробито".
- "Не уверена, что этот разговор вообще был нужен, потому что не думаю, что такие люди, как Анна, должны иметь право голоса. И разочарована тем, что не было поднято действительно важных вопросов, которые могли бы повлиять на уровень осознания ею проблем. Больно осознавать большую трагедию русификации"...
- "Предоставлять голос такой м*ази, как Алхим? Чтобы она убеждала нас, что музыка "вне политики"? Она же нас всех обзывала стадом, то как себя можно не уважать, чтобы ее слушать?"
- "Меня удивляет, почему сознательные украинцы должны с бубном танцевать возле тупых малороссов и кланяться им в ноги, чтобы они перешли на украинский язык и начали потреблять украинский контент. Всем дрочерам на русский язык - чемодан, вокзал и рашка".
- "Я надеялась, что алхим наконец закенселят и она исчезнет из нашего медиапространства. Но люди даже дают ей еще больше медийности! Она должна исчезнуть, а не слушать ее ложь "почему я так делаю".
- "Алхим как инфантильный маленький ребенок: "я не знала, я не видела, музыка вне политики". Детская бессознательная позиция. Возьмите себя в руки и возьмите на себя ответственность, вы взрослый медийный человек, гражданин Украины".
- "Алхим пытаются отбелить и легализовать. Думаю, она делала все продуманно и намеренно всячески унижала украинскую культуру, украинцев, язык. Это не конфликт - это трансляция враждебной российской идеологии".
- "Это чисто хайп. И так, дав площадку коллаборантке, вы легализуете ее. Мне противно в начале слышать слово "конфликт". Потому что это на дороге с кем-то поссориться или еще где-то. А вот государственную измену, коллаборантскую деятельность с глорификацией врага надо называть своими именами. Это видео оказало хорошую услугу Алхим в контексте ее переобувания".
Резко отреагировала и журналистка Алина Доротюк. Она считает, что этот разговор не имел смысла. Для Рамины - это хайп, а девушки останутся при своих позициях.
"Мне это все напоминает хорошо спланированную PR-стратегию ОП по отбеливанию таких как Алхим: "Мы же демократическая страна, где все взгляды имеют место быть", - написала она.
"Хочется красиво выматериться, но не буду. Жаль, что Рамина отказывается идти ко мне на интервью. Потому что после таких "отбеливающих" эфиров возникает еще больше вопросов", - добавила интервьюер.
Комментарий Доротюк (скриншот)
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При написании материала были использованы следующие источники: YouTube Ramina, Instagram-аккаунты Мандзюк, Рамины, комментарии под постами.