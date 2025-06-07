"Дно пробито". Алхим и Мандзюк поставили точку в скандале и разозлили украинцев

Блогеры Анна Алхим и Елена Мандзюк публично обсудили скандал, который возник на фоне пренебрежительного отношения первой к украинскому языку. Однако не все украинцы обрадовались.

Как в сети отреагировали на эту встречу, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о скандале

В начале мая Алхим попала в очередной скандал, когда в сеть выложили видео, на котором она скривилась из-за просьбы спеть на украинском. Такая реакция вызвала возмущение в сети. Знаменитость, которая открыто слушает российские песни, обвинили в продвижении российских нарративов.

Одной из первых, кто обратил внимание на поведение Анны, была Мандзюк. Ее поддержал ветеран войны Александр Терен. Из-за скандала тогда Елене даже начали угрожать.

Впоследствии против Алхим открыли три уголовных дела, в частности за госизмену. А уже потом она пообщалась с Мандзюк и по ее просьбе частично закрыла потребности военных в авто и дронах на Сумщине. Эти действия многие восприняли как попытку отбелить скандальную блогершу.

Теперь вышло интервью, где девушки были одеты в довольно символические наряды. Так, Анна выбрала образ черного цвета, Елена - белого, а Рамина - серого.

Как отреагировали в сети

На Мандзюк налетели с критикой ее решения лично пообщаться с Алхим. Многие считают, что скандальная блогерша должна нести ответственность за свое пренебрежительное отношение к украинскому и продвижение российского.

Подкаст, в котором девушки обсудили свои мировоззренческие разногласия, не добавил баллов обеим. Достается и Рамине.

Однако последняя считает, что таким образом доносит до аудитории Алхим, что проблема не в языке, а "бессознательной монетизации культуры врага и унижения украинцев и украинского".

Она также хотела показать поклонникам Елены, что существуют украинцы с другим мировоззрением. Они могут тоже любить Украину и заслуживают "толерантного подхода к украинизации".

Комментарий Рамины по поводу интервью с Алхим и Мандзюк (скриншот)

Сама Мандзюк эмоционально высказалась о травле, которую получила из-за своей украинской позиции. Она объяснила, что пошла на интервью, чтобы обратить внимание на бездействие государства в отношении таких персонажей, как Анна.

"Я не святая, я просто сказала вслух то, что должно было бы быть нормой. И знаете, что самое страшное? Даже не то, что мне угрожали, а то, что большинство из вас это восприняло как шоу и хайп, как очередную серию, которую можно прокатить на шакалячьем экспрессе", - написала она.

Позиция Мандзюк относительно разговора с Алхим (скриншоты)

Что пишут в сети:

"Зачем вообще с этой пародией на человека снимать интервью?!" - написал азовец "Химик".

"Серьезно? Неплохая услуга отбелить Алхим за немало-немного, а государственную измену".

"Дно пробито".

"Не уверена, что этот разговор вообще был нужен, потому что не думаю, что такие люди, как Анна, должны иметь право голоса. И разочарована тем, что не было поднято действительно важных вопросов, которые могли бы повлиять на уровень осознания ею проблем. Больно осознавать большую трагедию русификации"...

"Предоставлять голос такой м*ази, как Алхим? Чтобы она убеждала нас, что музыка "вне политики"? Она же нас всех обзывала стадом, то как себя можно не уважать, чтобы ее слушать?"

"Меня удивляет, почему сознательные украинцы должны с бубном танцевать возле тупых малороссов и кланяться им в ноги, чтобы они перешли на украинский язык и начали потреблять украинский контент. Всем дрочерам на русский язык - чемодан, вокзал и рашка".

"Я надеялась, что алхим наконец закенселят и она исчезнет из нашего медиапространства. Но люди даже дают ей еще больше медийности! Она должна исчезнуть, а не слушать ее ложь "почему я так делаю".

"Алхим как инфантильный маленький ребенок: "я не знала, я не видела, музыка вне политики". Детская бессознательная позиция. Возьмите себя в руки и возьмите на себя ответственность, вы взрослый медийный человек, гражданин Украины".

"Алхим пытаются отбелить и легализовать. Думаю, она делала все продуманно и намеренно всячески унижала украинскую культуру, украинцев, язык. Это не конфликт - это трансляция враждебной российской идеологии".

"Это чисто хайп. И так, дав площадку коллаборантке, вы легализуете ее. Мне противно в начале слышать слово "конфликт". Потому что это на дороге с кем-то поссориться или еще где-то. А вот государственную измену, коллаборантскую деятельность с глорификацией врага надо называть своими именами. Это видео оказало хорошую услугу Алхим в контексте ее переобувания".

Резко отреагировала и журналистка Алина Доротюк. Она считает, что этот разговор не имел смысла. Для Рамины - это хайп, а девушки останутся при своих позициях.

"Мне это все напоминает хорошо спланированную PR-стратегию ОП по отбеливанию таких как Алхим: "Мы же демократическая страна, где все взгляды имеют место быть", - написала она.

"Хочется красиво выматериться, но не буду. Жаль, что Рамина отказывается идти ко мне на интервью. Потому что после таких "отбеливающих" эфиров возникает еще больше вопросов", - добавила интервьюер.

Комментарий Доротюк (скриншот)​​​​​​​