В Днепре погиб известный тренер по боксу. Это фото именно его кухни облетело весь мир

В Днепре в результате удара РФ погиб тренер по боксу Михаил Кореновский. Появились фото кухни тренера до и по прилету ракеты. Шокирующий снимок облетел уже весь мир.
Видео опубликовал бывший заместитель председателя ГФС Украины Анатолий Макаренко в Facebook.
На ролике видно, как семья праздновала день рождения дочери. На той же кухне было много смеха и радости. Тогда ребенок задувал свечи, счастливые родители целовали и обнимали своих малышей.
Точная дата съемки неизвестна, но видно, что люди даже не подозревали, что с ними случится такое горе. Российская ракета уничтожила их здание.
Михаил Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.
Макаренко добавил, что о семье тренера ничего не известно.
Кореновский с семьей до обстрела РФ (скрин)
Добавим, что в Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. Сейчас спасатели достали 35 тел, ранены 75 человек, 14 из которых - дети.
Напомним, 14 января россияне во время массированного удара по Украине атаковали многоэтажку в Днепре.
Также мы писали, что в Днепре от российской ракеты погибла 15-летняя девочка, которая была одна дома.