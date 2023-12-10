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В Днепре неизвестные сожгли "народный мемориал" у разрушенного ракетой дома (видео)

В полиции инцидент пока никак не комментируют (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В Днепре сгорел "народный мемориал", появившийся на жилом массиве Победа у дома, в который попала ракета во время удара, устроенного РФ 14 января 2023 года.

Что известно об инциденте с мемориалом, а также как на это реагируют военные и гражданские, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Telegram-каналы "ХДніпро", "Говорять Снайпер".

Что произошло с "народным мемориалом"

Утром, 10 декабря, в сети появились видео, на которых можно увидеть сожженный "народный мемориал". Место у остановки напротив разрушенного дома, куда люди приносили цветы, игрушки и свечи, стало черным. Практически все сгорело.

Сообщается, что мемориал горел ночью. Но что именно произошло - неизвестно. Впрочем, большинство Telegram-каналов пишет о том, что "мемориал" подожгли.

Что говорят гражданские и военные

Инцидент с "мемориалом" возмутил сеть. Военный Стас "Осман" Бунятов написал, что надеется, что виновных найдут и накажут.

"Просто чтобы вы понимали, что происходили в стране прямо сейчас… Я очень надеюсь, что тыловые силовики города Днепра разберутся в этом крайне позорном случае и приложившие к этому руку понесут суровое наказание", - написал "Осман".

Кроме этого, свирепствуют и простые пользователи сети. Большинство из них не верят в то, что пожар произошел случайно. Поэтому украинцы пишут:

  • "Нет слов. Какие ублюдки"
  • "Животные"
  • "Надеюсь, таких гнид тоже сожгут".

Реакция сети (скриншот)

В полиции инцидент пока никак не комментируют. Кто причастен к сожжению "народного мемориала" на Победе - остается загадкой.

Напомним, в результате удара по дому в Днепре, который произошел 14 января 2023 года, погибли по меньшей мере 44 человека.

Весной мэр города Борис Филатов рассказал, что сделают с разрушенным домом.

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ракетный удар