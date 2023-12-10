В Днепре неизвестные сожгли "народный мемориал" у разрушенного ракетой дома (видео)

Что произошло с "народным мемориалом"

Утром, 10 декабря, в сети появились видео, на которых можно увидеть сожженный "народный мемориал". Место у остановки напротив разрушенного дома, куда люди приносили цветы, игрушки и свечи, стало черным. Практически все сгорело.

Сообщается, что мемориал горел ночью. Но что именно произошло - неизвестно. Впрочем, большинство Telegram-каналов пишет о том, что "мемориал" подожгли.

Что говорят гражданские и военные

Инцидент с "мемориалом" возмутил сеть. Военный Стас "Осман" Бунятов написал, что надеется, что виновных найдут и накажут.

"Просто чтобы вы понимали, что происходили в стране прямо сейчас… Я очень надеюсь, что тыловые силовики города Днепра разберутся в этом крайне позорном случае и приложившие к этому руку понесут суровое наказание", - написал "Осман".

Кроме этого, свирепствуют и простые пользователи сети. Большинство из них не верят в то, что пожар произошел случайно. Поэтому украинцы пишут:

"Нет слов. Какие ублюдки"

"Животные"

"Надеюсь, таких гнид тоже сожгут".

Реакция сети (скриншот)

В полиции инцидент пока никак не комментируют. Кто причастен к сожжению "народного мемориала" на Победе - остается загадкой.