В Днепре неизвестные сожгли "народный мемориал" у разрушенного ракетой дома (видео)
В Днепре сгорел "народный мемориал", появившийся на жилом массиве Победа у дома, в который попала ракета во время удара, устроенного РФ 14 января 2023 года.
Что известно об инциденте с мемориалом, а также как на это реагируют военные и гражданские, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Telegram-каналы "ХДніпро", "Говорять Снайпер".
Что произошло с "народным мемориалом"
Утром, 10 декабря, в сети появились видео, на которых можно увидеть сожженный "народный мемориал". Место у остановки напротив разрушенного дома, куда люди приносили цветы, игрушки и свечи, стало черным. Практически все сгорело.
Сообщается, что мемориал горел ночью. Но что именно произошло - неизвестно. Впрочем, большинство Telegram-каналов пишет о том, что "мемориал" подожгли.
"Народний меморіал" у Дніпрі... pic.twitter.com/Ev5UDUbtUA— Поліна Іваненко (@polinarbcua) December 10, 2023
Что говорят гражданские и военные
Инцидент с "мемориалом" возмутил сеть. Военный Стас "Осман" Бунятов написал, что надеется, что виновных найдут и накажут.
"Просто чтобы вы понимали, что происходили в стране прямо сейчас… Я очень надеюсь, что тыловые силовики города Днепра разберутся в этом крайне позорном случае и приложившие к этому руку понесут суровое наказание", - написал "Осман".
Кроме этого, свирепствуют и простые пользователи сети. Большинство из них не верят в то, что пожар произошел случайно. Поэтому украинцы пишут:
- "Нет слов. Какие ублюдки"
- "Животные"
- "Надеюсь, таких гнид тоже сожгут".
Реакция сети (скриншот)
В полиции инцидент пока никак не комментируют. Кто причастен к сожжению "народного мемориала" на Победе - остается загадкой.