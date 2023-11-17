RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре 29-летняя женщина выпрыгнула из окна многоэтажки с ребенком: детали трагедии

В Днепре женщина совершила самоубийство (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре 16 ноября выпала из окна дома мать с пятилетним ребенком. Женщина погибла, а у малыша очень серьезные травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ГСЧС.

Детали трагедии в Днепре

На месте вызова работники ГСЧС установили, что на козырьке подъезда находится травмированный мальчик и женщина без признаков жизни.

"Около 18 вечера на улице Менахем-Мендл Шнеерсон местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12 этаже многоэтажного дома", - также написали в местных Telegram-каналах.

"Спасатели спустили с козырька подъезда травмированного ребенка и тело погибшей женщины", - рассказали в ГСЧС.

Ребенка ориентировочно пяти лет передали работникам экстренной медицинской помощи, его госпитализировали.

В то же время тело погибшей женщины передали представителям Нацполиции. Что побудило женщину на такой драматический поступок - сейчас неизвестно.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. На месте продолжаются следственные действия.

Как мы ранее писали, Telegram-каналы сообщили о нескольких самоубийствах в Киеве.

Также мы писали, какое поведение ребенка должно насторожить родителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
дитина