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На дне озера в Норвегии обнаружили останки средневекового корабля: мог принадлежать викингам

На дне озера в Норвегии нашли средневековой корабль (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На дне озера Мьеса, самого крупного в Норвегии, обнаружили обломок древнего корабля. Судно потерпело крушение сотни лет назад, но его останки хорошо сохранились и как будто застыли во времени.

Детали рассказали в CNN.

Ученые занимались картографированием дна озера Мьеса, которое составляет 363 километра. Для этого процесса использовались технологии сонара высокого разрешения.

Картографирование запустили не просто так - ранее были произведены осмотры дна с помощью дистанционно управляемых транспортных средств, так как в этих местах было сброшено большое количество боеприпасов.

По данным Норвежского университета науки и технологий, озеро является источником питьевой воды для 100 тысяч человек в Норвегии. Поэтому боеприпасы представляли опасность для здоровья.

И в процессе осмотра дна озера исследователи наткнулись на останки судна с уникальными форштевнями и досками. По предварительной оценке, корабль попал на дно в период с 1300 до 1800 годы.

"Я ожидал, что во время картирования сброшенных боеприпасов могут быть обнаружены и обломки кораблей - так оно и оказалось. Просто чисто статическая вероятность найти хорошо сохранившиеся обломки корабля считалась довольно высокой", - рассказал старший научный сотрудник морской археологии в Норвежском университете науки и технологии, а также главный исследователь миссии Ойвин Одегард.

Судно находится на глубине около 411 метров. Осмотр провели с помощью гидролокатора - системы, которая использует звуковые импульсы для обнаружения и измерения площади. Снимки показали, что длина корабля составляет 10 метров.

Пресная вода и отсутствие волн позволили сохранить корабль на такой глубине в идеальном состоянии, если не считать коррозии нескольких железных гвоздей. Эта коррозия указывает на то, что судно находится под водой не одну сотню лет.

Фото: NTNU/FFI

В кормовой части есть намек на наличие центрального руля, элемента управления судна, который появился не ранее конца 13 века. Все особенности помогли археологам определить возраст корабля - от 1300 и не позднее 1850 года.

Корабль был построен с использованием скандинавской техники, при которой доски корпуса накладываются друг на друга. Этот метод использовался в эпоху викингов как способ, который делает судно легче и прочнее.

Фото: NTNU/FFI

Одегард предполагает, что корабль затонул из-за плохой погоды, так как останки найдены посреди озера. На судне использовались паруса квадратной формы, которые оказались слишком сложными для навигации моряков в очень ветреную погоду.

Корабль мог принадлежать викингам, так как озеро в их эпоху служило крупным торговым путем. Сейчас продолжается изучение останков корабля, и исследователи собираются проверить дно озера на предмет останков других суден.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Гренландии нашли ДНК, которой 2 млн лет.

А еще рассказывали о том, что найдено место, где прятался самый жестокий пират 17 столетия.

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