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Під Дніпром жителів почали тероризувати отруйні павуки: стрибають прямо на людей

Автор: Людмила Жукова

У Самарському районі Дніпра в селищі Одинківка місцеві жителі на своїх ділянках виявляють отруйних павуків і їх нори. Нещодавно один чоловік знайшов такий "сюрприз" на городі і запитав, що це за вид.

Фото павука він опублікував на Facebook "Події Одинковки".

"Підкажіть будь ласка, що за павук, знайшли в нірці на городі, Ігрень. Одинківка", - сказано в повідомленні.

Під Дніпром знайшли отруйного павука (фото: facebook.com/groups)

У коментарях чоловікові відповіли, що цей павук називається тарантулом.

  • Тарантул степовий в народі.
  • Південноросійський тарантул, степовий.
  • Укус цієї зарази, отруйний! Тарантул-тварина, аж до летального результату. Тарантул-людина-висока температура до 48год., сильний набряк, лихоманка, жар, печіння, свербіж.... Мою бабусю вкусив 2 роки тому в городі, розпилювали кільце, рука як боксерська Рукавичка, оперували..Особливо небезпечно для тварин, літніх людей і дітей до 16років.
  • Тарантул. Агресивно поводяться самки з дітьми. Можуть стрибати в верх до метра. Спостерігала як мама оберігала своїх малявок. Чесно кажучи страшно.
  • Та щось їх дуже багато розвелося.

Як ми раніше писали, у Дніпрі 50-річного чоловіка вкусив павук. Це сталося в той час, як місцевий житель приліг відпочити на траві в саду.

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