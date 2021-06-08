Під Дніпром жителів почали тероризувати отруйні павуки: стрибають прямо на людей

У Самарському районі Дніпра в селищі Одинківка місцеві жителі на своїх ділянках виявляють отруйних павуків і їх нори. Нещодавно один чоловік знайшов такий "сюрприз" на городі і запитав, що це за вид.
Фото павука він опублікував на Facebook "Події Одинковки".
"Підкажіть будь ласка, що за павук, знайшли в нірці на городі, Ігрень. Одинківка", - сказано в повідомленні.
У коментарях чоловікові відповіли, що цей павук називається тарантулом.
Як ми раніше писали, у Дніпрі 50-річного чоловіка вкусив павук. Це сталося в той час, як місцевий житель приліг відпочити на траві в саду.